10:24 12 мая 2017 0

Минимум до июня экс-чиновник не намерен покидать Лондон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит 12 мая вопрос о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Ходатайство следствия поступило только что, и пока неизвестно, какой судья будет его рассматривать.

«Вне зависимости от решения суда Михаил Юревич воздержится от комментариев по этому поводу», — заявила «URA.RU» пресс-секретарь экс-главы области Юлия Бобылева.

Экс-губернатор Челябинской области, бывший депутат Госдумы Михаил Юревич обвиняется в получении взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете на экс-председателя облсуда Федора Вяткина. Незадолго до истечения полномочий на посту депутата, Юревич улетел в Израиль. Сейчас, по словам адвокатов, он находится в Лондоне, где лечится от онкозаболевания. Как пояснила корреспонденту «URA.RU» Юлия Бобылева, обследование продлится до начала июня. «Дальнейшие будет зависеть от заключения медиков», — добавила представитель Юревича.