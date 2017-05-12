{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Тюменской области
10:40  12 мая 2017 0

Тюменский музыкант умер из-за бюрократизма медиков

Музыкант не пережил операцию, которую перенесли на три месяцаФото: страница ВК Юрия Коровина

Лидер тюменской группы «Ш.И.З.О.» Юрий Коровин не перенес операцию, которую ждал три месяца.

В Тюмени скончался 45-летний лидер группы «Ш.И.З.О.» Юрий Коровин. Музыканту 5 мая провели операцию на кишечнике, которая по плану должна была состояться еще феврале. Он ее не пережил. Друзья музыканта уверены, что Юрий скончался из-за поздней операции и медицинского бюрократизма.

Последннюю запись музыкант сделал 4 мая перед операцией
Фото: страница ВК Юрия Коровина

Как сообщало ранее «URA.RU», осенью прошлого года Юрий Коровин перенес экстренную операцию из-за перитонита, медики сделали стомирование, в результате несколько месяцев тюменец жил с кишечной трубкой, выводящей результаты жизнедеятельности.

По плану в феврале трубку должны были убрать. Но возникла бюрократическая задержка: 5 января Коровину исполнилось 45 — возраст, в котором по закону проводится замена паспорта. Хирург поликлиники №3 Евгений Хорошев потребовал поменять все документы и операцию, планировавшуюся на февраль, удалось провести при давлении общественников только в мае.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров