21:21 12 мая 2017 0

В окружении Юревича обрадовались вынесенному вердикту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу, 12 мая, отказался заочно арестовать челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. По решению судьи Александра Тараненко ходатайство следователей отклонено, передает корреспондент «URA.RU».

Представители СКР посчитали, что экс-глава региона может угрожать свидетелям и участникам судопроизводства. По словам силовиков, собрана практически вся доказательная база.

Между тем суд пришел к выводу, что на лечение за границу Юревич выехал по законному праву, объективных причин для экс-губернатора не вернуться в Россию не представлено. Нанести вред участникам и воспрепятствовать расследованию он не может, так как оно практически завершено.

«Отказали — значит, получается что и [предпринимателю Александру] Москалюку не смогут (выписать арест — прим. ред.). А по Юревичу повторно подавать [ходатайство] нельзя, так как были представлены все доказательства в полном объеме. Мы довольны. В дальнейшем обжалуем и федеральный и международный [розыски], потому что местонахождение его известно. Далее будем опровергать и доводы обвинения», — прокомментировала решение суда адвокат Людмила Айвар.

Сам Юревич заранее отказался комментировать вердикт суда.

Как пояснили агентству в пресс-службе СКР, требование о заочном аресте было заявлено в связи с тем, что экс-губернатор систематически не являлся на допрос, игнорируя требования следователя. Ранее представители Юревича заявляли, что он готов прилететь в Екатеринбург (дело ведет 4 Следственное управление ГСУ СК России) еще 10 апреля.

Однако впоследствии из Израиля, где экс-губернатор проходил лечение, он вынужден был перебраться для прохождения онкогематологического обследования в Лондон. По словам пресс-секретаря Юревича, обследование не предусматривает перерывов и продлится минимум до начала июня — дальнейшее будет зависеть от вердикта медиков.

Следователя, в свою очередь, представленные защитой бывшего главы Южного Урала справки и заключения не убедили. Михаил Юревич был объявлен сначала в международный розыск, но арестовать его заочно суд отказался.