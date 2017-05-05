19:46 05 мая 2017 0

Бывший министр Тесленко (в центре) оказался "слабым звеном" в защите Юревича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

СК РФ намерен ходатайствовать о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщили «URA.RU» в ведомстве. Также Юревич объявлен в международный розыск.

«Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос», — пояснила позицию Следственного комитета официальный представитель СКР Светлана Петренко. Как пояснил ранее «URA.RU» адвокат экс-губернатора Игорь Трунов, Юревич не может прилететь в Екатеринбург (его дело ведет 4 Следственное управление ГСУ СК России) из-за того, что проходит в Лондоне обследование в связи с онкологическим заболеванием.

По имеющимся данным, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 млн рублей, добавили в ведомстве. Кроме того, по версии следствия, Юревич подстрекал первого вице-губернатора Олега Грачева к распространению клеветы на занимавшего тогда пост председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина: соответствующая информация вышла в эфир в декабре 2012 года в программе «Человек и Закон» на «Первом канале». Через год она была опровергнута журналистами после решения суда.

С точки зрения защиты Юревича, дело о клевете не может быть возбуждено за истечением срока давности, а 700-страничные материалы дела о взятке не содержат доказательств вины экс-губернатора.

Также, по информации «URA.RU», бывшему главе Южного Урала может угрожать новое уголовное дело, связанное с преднамеренным банкротством челябинского МУП «ДРСУ» — в нем фигурирует порядка 70 млн рублей. Бывший руководитель предприятия Иван Волосков взят под стражу по решению Челябинского облсуда.

В первой половине дня 6 мая представители Михаила Юревича заявили «URA.RU», что не имеют информации об объявлении его в розыск. В базе данных Интерпола на данный момент Юревич не фигурирует, равно как и в базе данных объявленных в федеральный розыск на территории России.