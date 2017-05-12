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12 мая 2017
12:24  12 мая 2017 7

Минобороны: истребитель РФ в День Победы перехватил американский самолет

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, су-24
После "приветствия" от российского истребителя американский разведчик поменял маршрутФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны заявило, что 9 мая российский истребитель поднялся в воздух, чтобы перехватить американский самолет-разведчик, который приближался к границе России со стороны международного воздушного пространства над Черным морем.

«9 мая, около 12.00 (мск), российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — сообщили в Минобороны России, пишет «Утро.ру».

Подчеркивается факт, что американский «Посейдон» после встречи с истребителем изменил маршрут и отправился обратно к родному аэродрому.

«После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P8A „Посейдон“. Российский истребитель выполнил маневр „приветствия“ американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования», — отметили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что самолеты выполняли штатные полеты в международном воздушном пространстве.

Семен Гринберг
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