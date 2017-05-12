{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
12:54  12 мая 2017 0

Ямальское правительство ответило на заявления о буровых вышках в очагах сибирской язвы

ЯНАО. Клипарт, ямал, янао, месторождение, факела, попутный газ
Буровые вышки в очаге сибирской язвы на Ямале оказались мифомФото: Максим Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Сибирская язва зверствует на Ямале
все новости сюжета

В ямальском правительстве опровергли слухи о буровых вышках в очагах сибирской язвы. На запрос «URA.Ru» в правительстве пояснили, что места ликвидации очага сибирской язвы в Ямальском районе являются запрещенными для любой деятельности, они огорожены сигнальными знаками.

«В настоящее время в отношении этих территорий проводятся землеустроительные юридические процедуры, конечная цель которых — постановка на кадастровый учёт и оформление согласно всем санитарным требованиям. Как только сойдёт снег, по периметру угрожаемых зон будут обустроены дополнительные санитарные зоны», — пояснили в окружном правительстве.

Информация о том, что в бывших очагах сибирской язвы на Ямале уже стоят буровые вышки, последние несколько недель активно распространялась в социальных сетях. Из-за таких заявлений некоторые представители коренных народов стали утверждать, что никакой сибирской язвы на Ямале не было. Прошлогодние события, когда от инфекции умерли более 2,6 тыс. оленей и один ребенок, они объясняют фальсификацией и заговором, чтобы выселить оленеводов с исконных мест обитания. Также некоторые из кочевников стали противиться вакцинации против сибирской язвы.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров