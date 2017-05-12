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12 мая 2017
Главные новости Москвы
16:08  12 мая 2017 0

Банковские карты «отвязали» от отделений. «Где хотите -там меняйте»

Клипарт new. Нижневартовск., сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Перевыпустить карту можно в любом отделении банкаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк решил отменить правило: «Где карту выпускали — туда и идите». Теперь для перевыпуска платежной или кредитной карты или получения новой можно обратиться в любое отделение, сообщил зампредседателя правления банка Александр Торбахов.

«Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», — цитирует представителя Сбербанка ТАСС.

Торбахов рассказал, что ранее кредитная организация часто сталкивалась с жалобами клиентов на то, что, выпустив платежную карту в одном территориальном банке, они не могли перевыпустить ее в другом.

Нина Калинина
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