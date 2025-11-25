Путин пока не собирается говорить с Си Цзиньпином по телефону
25 ноября 2025 в 12:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По словам Дмитрия Пескова, в ближайшие дни не запланировано телефонного разговора между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом он сообщил ТАСС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал