Лавров появился на публике впервые за месяц

Министр иностранных дел Сергей Лавров впервые за месяц появился на публике. Глава внешнеполитического российского ведомства выступил с приветственным словом на совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь», — сказано в сообщении МИД РФ в telegram-канале. Это первое публичное выступление дипломата за последний месяц.