Лавров появился на публике впервые за месяц
Лавров выступил на заседании коллегий МИД России и Белоруссии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министр иностранных дел Сергей Лавров впервые за месяц появился на публике. Глава внешнеполитического российского ведомства выступил с приветственным словом на совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел России и Белоруссии.
«Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь», — сказано в сообщении МИД РФ в telegram-канале. Это первое публичное выступление дипломата за последний месяц.
Ранее Лавров дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. В нем обсуждались перспективы возобновления мирных переговоров относительно ситуации в Украине, а также характер взаимоотношений Российской Федерации со странами Запада. Некоторые высказывания главы внешнеполитического ведомства вызвали у редакции сомнения, их сочли «спорными и требующими дополнительной проверки». С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном сайте МИД России. Главные заявления Лаврова также есть — в материале URA.RU.
