Песков охарактеризовал ситуацию с мирным планом
25 ноября 2025 в 12:51
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обозначил ситуацию, связанную с американским мирным планом, как информационную вакханалию. Российская Федерация сохраняет готовность к диалогу и стремится реализовать свои цели посредством дипломатических инструментов. Об этом сообщает корреспондент ura.ru.
