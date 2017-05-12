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12 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:34  12 мая 2017 0

После публикации «URA.RU» следователи выяснят причины травмирования детей на батутах в Екатеринбурге

Проверка установит виновных в переломах позвоночников у детейФото: страница ВК "Батутный парк ОТРЫВ Екатеринбург"

Следственное управление СКР по Свердловской области проведет доследственную проверку после публикации «URA.RU» о травмировании детей на батуте. Двое третьеклассников в Екатеринбурге получили компрессионный перелом позвоночника.

«В ходе доследственной проверки следователями будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе характер и место получения травм, тяжесть полученного детьми вреда здоровью», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Аналогичную проверку начала прокуратура.

«У фирмы, предоставляющей отдых на батутах, запрошена документация о том, кто отвечает за соблюдение правил техники безопасности. Направлен запрос в детскую больницу № 9 для установления степени вреда здоровья, причиненного детям. В случае установления причинения тяжкого вреда здоровью будет инициироваться уголовное дело», — прокомментировала «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

10-летние мальчик и девочка с разницей в несколько дней попали в больницу с компрессионными переломами позвоночника. Со слова родителей детей, которые обратились в редакцию «URA.RU», дети получили травмы в батутном парке.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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