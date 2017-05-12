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12 мая 2017
Главные новости Москвы
18:59  12 мая 2017 0

Пособник петербургского смертника хранил дома такую же бомбу, которая взорвалась в метро

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, терроризм, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Аналогичное взрывное устройство убило 15 пассажиров метро в Санкт-ПетербургеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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В ходе обыска дома Мухамадюсупа Эрматова, который по версии следствия является пособником петербургского террориста-смертника, найдено взрывное устройство, аналогичное использованному при взрыве в метро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«В ходе обыска у Эрматова нашли взрывное устройство, также изготовленное из огнетушителя. По словам брата подозреваемого, тот сам принес это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника», — отметили в СКР.

Эрматову предъявлены обвинения в терроризме и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Басманный суд Москвы принял решение о заключении его под стражу, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает агентство «Интерфакс», Мухамадюсуп Эрматов является родным братом Ибгаримжона Эрматова, который ранее был арестован в Санкт-Петербурге, где он проживал в одной квартире вместе с остальными задержанными фигурантами дела о теракте в метро Петербурга.

Напомним, 3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 15 человек и пострадали более 50.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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