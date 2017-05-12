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12 мая 2017
Главные новости Москвы
20:22  12 мая 2017 0

В Киеве закрыли бордель, обслуживавший гостей «Евровидения»

Клипарт. Проституция, девочки, проститутки, шлюхи, проституция, секс
Иностранные гости приехали в Киев не только ради музыкального конкурсаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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В Киеве ликвидирован притон, работниками которого оказывались интимные услуги иностранным гостям конкурса «Евровидение». Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, организаторами притона является семейная пара из Житомира, которая привлекла к преступной деятельности около 20 девушек и молодых людей для оказания «всего спектра сексуальных услуг», сообщает РИА «Новости». Задержание владельцев развратного бизнеса проходило при взаимодействии прокураторы, управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также спецназа.

В результате спецоперации задержаны четыре участника преступной группы. Им предъявлены обвинения по статьям «создание или содержание мест разврата и сводничество» и «проституция или втягивание в занятие проституцией».

Напомним, финал конкурса «Евровидение-2017» состоится 13 мая в Киеве.

Сергей Макеев
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