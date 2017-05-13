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13 мая 2017
12 мая 2017
00:23  13 мая 2017 0

Пушков раскритиковал Порошенко за «развод» с Россией и напомнил об историческом месте Украины

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков указал на историческое место УкраиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков напомнил президенту Украины Петру Порошенко, что у Украины нет исторического места в составе Европы. Так российский политик отреагировал на слова украинского лидера об «окончательном разводе» с Россией.

«Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет „историч. места в составе европ.стран“, т.к.такой страны до 1991 не было», — написал сенатор в Twitter.

Также Пушков предположил, что Порошенко получил алиби от западных политиков, которые не пустили его ни в ЕС, ни в НАТО. «Закрыв перед Украиной двери в ЕС и НАТО, Запад расплатился с Киевом безвиз. режимом. Сути дела он не меняет, но дает Порошенко подобие алиби», — отмечает политик.

Ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина «окончательно оформила свой развод» с Россией, напоминает информагентство Nation News. Порошенко считает, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно отходит «от Российской империи» и возвращается домой в Европу, добавляет «Национальная служба новостей». По словам президента, отныне для украинцев будут действовать три свободы: свобода движения товаров, капиталов и людей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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