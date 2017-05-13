Роженицу со схватками везли в роддом по разбитой дороге 11 часов

01:18 13 мая 2017 0

Беременную не могли доставить в больницу из-за разбитой дороги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мурманские медики 11 часов везли до роддома беременную женщину со схватками по разбитым дорогам.

Схватки у 20-летней Валерии Литвиновой начались вечером. В 2 часа ночи врачи решили везти ее в областной центр, но добраться туда «скорая» с роженицей смогла лишь к 13 часам следующего дня, после того, как разъяренные родственники дозвонились в приемную губернатора.

Расстояние между Териберкой и Мурманском составляет 120 километров. По нормальной дороге его можно преодолеть за час, однако из-за разбитой проезжей части процесс перевозки беременной затянулся почти на половину суток. Как сообщил РИА «Новости» главврач Кольской ЦРБ Александр Корсаков, около трех часов ночи автомобиль «скорой застрял в снежном плену. «Техника к ним пробивалась с двух сторон. В 9 утра им расчистили дорогу, и они смогли выехать», — рассказал врач. Он отметил, что на его памяти это первый случай, когда путь из Териберки до роддома растянулся более чем на 10 часов.

«Дорога эта называется Серебрянкой и соединяет Мурманск со знаменитым поселком Териберка — родиной звягинцевского „Левиафана“, — пишет „Новая газета“. — За минувшую зиму ее закрывали из-за снежных заносов 20 раз, суммарно Серебрянка была перекрыта больше месяца».

Ранее региональная прокуратура неоднократно заявляла о ненадлежащем качестве дороги, направляя предписания губернатору Мурманской области Марине Ковтун провести ремонт.

Териберка — одно из самых живописных мест Кольского полуострова. Известность село получило после съемок фильма «Левиафан», став символом российского захолустья.

Как уточняет РИА «Новости», молодая мама и родившаяся дочка чувствуют себя нормально.