21:43 13 мая 2017 0

Танкисты, единственные имеющие опыт танковых боев, оказались хуже всех Фото: Википедия

Украинцы проиграли танковый биатлон в Европе. Единственная страна, имеющая боевой опыт и ведущая войну на Донбассе, оказалась хуже всех.

Танковый биатлон Strong Europe Tank Challenge 2017 проходил с 7 по 12 мая в учебном центре в Германии на полигоне Графенвер, в соревнованиях принимали участие команды из шести стран. Украинская команда участвовала на советских танках Т-64БВ.

«В итоге, первенство Strong Europe Tank Challenge 2017 завоевал танковый взвод ВС Австрии на танках Leopard 2A4. Второе место заняли немецкие танкисты на панцерниках Leopard 2A6. «Бронзу» получили американские военнослужащие на танках Abrams M1A2 SEP, сообщает «Газета.ру».

Украина, ведущая войну на Донбассе, оказалась по сути единственной страной, имеющей на сегодня реальный опыт танковых боев. На нее все команды смотрели изначально как на авторитет в этом вопросе. Но на практике украинские танкисты не смогли показать результатов ни в вождении, ни в стрельбах. Хуже Украины показала себя только Польша, оказавшись на последнем месте.

«Украинские солдаты единственные среди участников соревнований, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против вражеских танков. Все прислушиваются к их опыту», — прокомментировал командующий Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Соревнования по танковому биатлону впервые прошли в 2013 году в России. Затем этот опыт переняли страны НАТО.