05:05 14 мая 2017 0

Странный фанат сорвал выступление Джамалы Скрин трансляции Евровидения

В Рунете победителя Евровидения затмил другой, неожиданный для всех участник шоу: один из зрителей, выбежавший во время выступления Джамалы на сцену с флагом на спине, снял штаны и показал голый зад многомиллионной аудитории конкурса.



Джамала при этом никак не отреагировала на происшествие, а охрана приняла меры слишком поздно и стащила зрителя со сцены лишь после того, как тот оголился.

«Ну хоть что-то, Евровидение прошло не зря», — пишут в Сети, добавляя, что именно так «России все-таки удалось выступить на „Евровидении“». А кто-то даже предположил, что и в этом увидят «руку Москвы».

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Как уточняет «Комсомольская правда», парень, прикрывшийся австралийским флагом — это украинский пранкер Виталий Седюк. До этого он прославился тем, что ударил Бреда Питта, напугал Ким Кардашиан, чуть не повалив ее на землю.

Победителем Евровидения в Киеве, напомним, стал исполнитель из Португалии — Сальвадор Собрал, спевший песню на родном языке.