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14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
05:05  14 мая 2017 0

«Россия все-таки выступила на Евровидении». В сети обсуждают мужчину, снявшего штаны на сцене. ФОТО

Странный фанат сорвал выступление ДжамалыСкрин трансляции Евровидения
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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В Рунете победителя Евровидения затмил другой, неожиданный для всех участник шоу: один из зрителей, выбежавший во время выступления Джамалы на сцену с флагом на спине, снял штаны и показал голый зад многомиллионной аудитории конкурса.

Джамала при этом никак не отреагировала на происшествие, а охрана приняла меры слишком поздно и стащила зрителя со сцены лишь после того, как тот оголился.

«Ну хоть что-то, Евровидение прошло не зря», — пишут в Сети, добавляя, что именно так «России все-таки удалось выступить на „Евровидении“». А кто-то даже предположил, что и в этом увидят «руку Москвы».

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Как уточняет «Комсомольская правда», парень, прикрывшийся австралийским флагом — это украинский пранкер Виталий Седюк. До этого он прославился тем, что ударил Бреда Питта, напугал Ким Кардашиан, чуть не повалив ее на землю.

Победителем Евровидения в Киеве, напомним, стал исполнитель из Португалии — Сальвадор Собрал, спевший песню на родном языке.

Татьяна Трушина
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