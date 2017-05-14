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14 мая 2017
13 мая 2017
13:29  14 мая 2017 0

После ракеты КНДР, упавшей недалеко от России, ПВО на Дальнем Востоке привели в боевую готовность

Запуск ракеты состоялся с западного побережья Северной КореиФото: mil.ru

После ракеты КНДР, упавшей недалеко от России, ПВО на Дальнем Востоке приведены в боевую готовность. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты, но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», — цитирует сенатора RT.

КНДР провела очередное испытание ракеты в воскресенье в 23.28 московского времени. Ракета пролетела 800 километров и через 30 минут упала в Японское море.

Вскоре телеканал CNN сообщил, что ракета приземлилась в 100 километрах от Владивостока.

Евгений Лазарев
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