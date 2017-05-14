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14 мая 2017
13 мая 2017
16:29  14 мая 2017 0

На Украине вступил в силу закон об изъятии книг из России

На Украине ввели запрет на российские книгиФото: Pixabay

На Украине 14 мая вступил в силу закон об изъятии книг из России. Отныне вся книжная продукция, распространенная на Украине без разрешения, подлежит изъятию.

Порядок изъятия был утвержден кабинетом министров еще в апреле. Под запрет попадают все книги, изготовленные в России и ввезенные на территорию Украины, которые не имеют соответствующего разрешения. Касается это и книг, привезенных с Донбасса, сообщает «Русская планета».

С 14 мая такая продукция будет изыматься представителями Госкомтелерадио «с целью недопущения возможности ее реализации». Закон не распространяется на обычных граждан, которые ввозят в страну книги в количестве не более 10 экземпляров.

Ранее в Общественной палате заявили, что запрет Украиной российских книг напоминает действия нацистской Германии, где демонстративно сжигались книги, не соответствующие идеологии.

Евгений Лазарев
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