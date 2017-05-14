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14 мая 2017
13 мая 2017
18:08  14 мая 2017 0

Навальный пришел на митинг c синяком под глазом

Навальный принял участие в протестахФото: Марина Иванова
новость из сюжета:
Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
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В митинге против сноса пятиэтажек в Москве принял участие Алексей Навальный. На акцию он приехал вместе с женой и сыном.

Появление на столь широкой публике стало первым для оппозиционера после возвращения из Испании, где он перенес операцию на глазу. Судя по кадрам, которые активно выкладывают в социальных сетях участники митинга, политик явился на мероприятие в боевом настроении. Не испортил его и синяк под глазом, который пока остается у Навального после вмешательства врачей.

«Едем на митинг против собянинской „реновации“, — написал в „Твиттере“ Навальный и выложил фото. — За себя, и за юлину 90-летнюю бабушку, живущую в пятиэтажке на Преображенке».

Как сообщалось ранее, митинг против реновации в Москве на проспекте Сахарова собрал, по заявлению организаторов, не менее 30 тысяч людей. Народ продолжает прибывать.

ГУ МВД России по Москве озвучили совсем иные цифры, сообщает RT. В распоряжении издания оказался пресс-релиз ведомства, в котором говорится, что в митинге принимают участие около 5 тысяч человек — как и было согласовано ранее.

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Фото: twitter.com/navalny

Евгений Лазарев
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