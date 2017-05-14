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14 мая 2017
13 мая 2017
18:43  14 мая 2017 0

Полиция по просьбе организаторов митинга препроводила Навального оттуда

Навального прогнали с митинга против реновацииФото: Марина Иванова
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Организаторы митинга в Москве потребовали вывести Алексея Навального с мероприятия. Об этом в Telegram сообщила Екатерина Винокурова, которая участвовала в подготовке мероприятия.

«К сцене рвется Навальный, не имеющий отношения к митингу. Это просто неприлично», — написала Винокурова в мессенджере.

В сопровождении полиции оппозиционеру, который пришел на акцию протеста со своей семьей, пришлось покинуть митинг на проспекте Сахарова.

Как сообщает MK.ru, Дмитрий Гудков, который должен был выступать со сцены, отказался это сделать в знак солидарности с Алексеем Навальным.

Напомним, митинг против реновации в Москве собрал несколько тысяч людей. ГУ МВД России по Москве озвучило, что на акцию протеста пришло около пяти тысяч участников, в то время как сами организаторы заявили о 30 тысячах митингующих.

Евгений Лазарев
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