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14 мая 2017
13 мая 2017
20:15  14 мая 2017 0

Снявший трусы на «Евровидении» может сесть на пять лет в тюрьму

Киевский конкурс Европа запомнит надолгоФото: Скрин трансляции "Евровидения"
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Зритель, снявший трусы на «Евровидении», может угодить на пять лет в тюрьму, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» глава украинского МВД Арсен Аваков.

Высокопоставленнный полицейский написал, что в данный момент хулиган содержится под стражей, а 15 мая для него изберут меру пресечения.

«А пока этот позор страны сможет реализовывать своё „хобби“ в тюремной камере изолятора временного содержания», — добавил Аваков.

Как уточняет информагентство Nation News, согласно уголовному кодексу Украины, подобное деяние квалифицируется как хулиганство с отягчающими и наказывается от штрафа до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ночью во время прямого эфира «Евровидения», когда выступала певица Джамала, на сцену из зала выбежал мужчина, который перед 200 миллионами зрителей снял штаны и оголил свой зад. Хулиганом оказался известный своими пранками украинский журналист Виталий Седюк. Молодой человек не раз оказывался в центре скандалов из-за своих провокаций на различных светских мероприятиях в Киеве, Москве и европейских столицах.

Как позже отметили многие блогеры, именно этот номер с голым задом стал лучшим по итогам всего песенного конкурса.

Евгений Лазарев
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