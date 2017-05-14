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14 мая 2017
13 мая 2017
20:39  14 мая 2017 0

Порошенко объяснил, зачем его сын надел футболку с надписью Russia

Парень получил нагоняй от отца-президента за свою футболкуФото: facebook.com/steklevko

Петр Порошенко объяснил, зачем его сын надел футболку с надписью Russia. Президенту Украины пришлось оправдываться на пресс-конференции за своего отпрыска.

Журналисты поинтересовались у лидера страны, зачем его младший сын Михаил сфотографировался в футболке с надписью Russia. Снимок опубликовал в «Фейсбуке» журналист Левко Стек.

«Это фотография из Instagram, она касается ночи на Хеллоуин, и это был вертеп. Вертепная природа: кто-то рисовался чёртом, кто-то надел эту футболку», — цитирует Петра Порошенко издание «112 Украина».

Далее, пишет RT, украинский президент пояснил, что очень серьезно поговорил с 15-летним сыном, который понял свою ошибку. «Это не его футболка, он её не использует в обычной жизни, — оправдывался Порошенко. — Но даже на Хеллоуин, я считаю, это нехорошо».

Евгений Лазарев
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