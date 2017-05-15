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15 мая 2017
14 мая 2017
08:27  15 мая 2017 0

Лукашенко приехал в КНР вместе с сыном. Наследник президента заинтриговал подарком для первой леди Китая. ФОТО

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко стал возить с собой сына на официальные политические мероприятияФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на международный форуме «Один пояс — один путь» в Пекин вместе в сыном Николаем. Лукашенко-младший удивил участников форума, сделав загадочный подарок первой леди Китая.

Лукашенко вместе с сыном встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. 12-летний наследник президента преподнес первой леди КНР небольшую зеленую шкатулку, сообщает портал «Дни.ру». Супруге китайского лидера презент явно понравился, она в знак благодарности поцеловала мальчика в обе щеки.

Пэн Лиюань решила не открывать шкатулку при журналистах. Первая леди бережно держала подарок в руках, еще больше интригуя присутствующих в Доме народных собраний. Фото выложил в Тwitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Когда гости форума прошли на совместное фотографирование, китайский лидер, который уже встречался с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что мальчик вырос.

Китайцам сын белорусского президента хорошо знаком. Два года назад он вместе с отцом был в КНР на параде по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией. Тогда мальчик покорил сердца пользователей Сети, которые прозвали его «златовласым принцем».

Нина Калинина
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