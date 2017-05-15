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Главные новости Свердловской области
11:45  15 мая 2017 0

Свердловская власть продает еще один убыточный актив. Цена лота — почти четыре миллиона

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Крупные сельхозугодья оказались не нужны Свердловской областиФото: depositphotos.com © URA.RU

Фонд имущества Свердловской области начал продажу земельных участков «Талицкого плодопитомника», который региональные власти признали убыточным активом. Общая стоимость объектов — 3,9 млн рублей.

Согласно данным, опубликованным фондом, на торги выставлены участки площадью 129 тыс кв. м. и 64 тыс кв. м. Аукцион назначен на 14 июня.

О планах приватизации «Талицкого плодопитомника» в целях повышения поступлений в областную казну заявил в 2012 году теперь уже бывший свердловский министр по управлению госимуществом Алексей Пьянков. В 2015 году на предприятии была запущена процедура ликвидации.

Председатель ликвидационной комиссии Николай Коростелев рассказал «URA.RU», что земли, выставленные на продажу, раньше использовались для выращивания ягодных культур, плодовых деревьев, различных саженцев. С момента начала ликвидации работы на сельхозугодьях прекратились. «Два этих земельных участка — это ощутимая честь плодопитомника, но меньше, чем половина», — отметил собеседник.

Ранее свердловский фонд имущества на неопределенный срок отменил аукцион по продаже недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Как оказалось, к торгам, которые готовились более полугода, не были готовы документы. Позднее стало известно, что власти намерены бесплатно отдать башню УГМК Андрея Козицына, чтобы компания построила на ее месте ледовую арену.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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