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15 мая 2017
12:56  15 мая 2017 9

Сын вице-президента «ЛУКОЙЛа» опубликовал издевательское видео для ГИБДД

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, руль, mercedes-benz, mercedes
Водитель на Mercedes гнал по выделенной полосеФото: pixabay.com © URA.RU

Столичный мажор, сын вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслан Шамсуаров опубликовал видео, как его Mercedes мчится по выделенной полосе, минуя пробку в центре Москвы.

В своем Instagram Шамсуаров-младший выложил ролик, где видно, как водитель выезжает из длинной пробки в центре города на выделенную полосу и мчится по ней. Как предполагает издание «Дни.ру», таким образом молодой человек явно хотел поиздеваться над правоохранительными органами. Впрочем, на кадрах не удается идентифицировать точное время «заезда» или увидеть водителя.

В феврале 2017 года судебные приставы сообщили, что разыскивают Руслана Шамсуарова из-за неоплаченных штрафов в размере 1,5 тысяч рублей. Судя по выложенной в соцсети записи, молодой человек ни от кого особо не прячется.

В мае 2016 года разразился скандал из-за того, что представители «золотой молодежи», среди которых был и сын вице-президента «ЛУКОЙЛа», устроили гонки на Mercedes Gelandewagen от полиции.

Нина Калинина
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