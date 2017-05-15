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Главные новости Свердловской области
14:19  15 мая 2017 0

Суд продлил банкротство депутата Гаффнера, советовавшего «меньше питаться»

Уход Гаффнера с поста главы по СХ. Екатеринбург, гаффнер илья
В сентябре 2016 года Гаффнер победил на выборах в свердловское Заксобрание в качестве самовыдвиженцаФото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский арбитражный суд продлил срок реализации имущества регионального депутата-банкрота Ильи Гаффнера. На продажу активов политика выделено еще четыре месяца.

Согласно данным, опубликованным в электронной картотеке дел, о продлении срока реализации имущества в апреле ходатайствовал финансовый управляющий Гаффнера Александр Осинский.

«В обоснование заявленного ходатайства финансовый управляющий указал, что к установленному судом сроку не имеет возможности завершить процедуру реализации имущества, поскольку имущество не реализовано, не произведены расчеты с кредиторами, — говорится в определении суда. — Продлить срок реализации имущества гражданина Гаффнера И.В. до 12 сентября 2017. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначить на 11 сентября 2017».

Гаффнер был официально признан банкротом в июле 2016 года. В счет погашения долгов была открыта процедура реализации его имущества. В апреле 2017 года долги Гаффнера перед банками выкупило ООО «Приоритет» — предприятие, учредителем которого является жена депутата гордумы Олега Хабибуллина. По данным «URA.RU», это была сделка, которая помогала Гаффнеру уйти от потери всего имущества.

По ходу банкротства прокуратура Ленинского района Екатеринбурга подала в арбитражный суд два административных иска против Гаффнера. В итоге суд оштрафовал Гаффнера на четыре тысячи за сокрытие доходов, а за препятствование деятельности финуправляющего он получил предупреждение. После этого политик подал апелляционные жалобы по обоим делам.

Гаффнер широко известен своим антикризисным советом «надо меньше питаться». В сентябре 2016 года Гаффнер победил на депутатских выборах в качестве самовыдвиженца и продолжил работать в Заксобрании Свердловской области.

Сергей Дианов
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