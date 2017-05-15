{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
15:27  15 мая 2017 0

Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Президент считает, что говорить о выборах в России пока раноФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ответ на вопрос о том, пришло ли время для ответа, будет ли нынешний лидер России Владимир Путин принимать участие в выборах президента России в 2018 году, глава государства ответил, что не пришло.

«Нет», — кратко ответил Путин.

Вопрос был задан президенту на пресс-конференции, посвященной итогам его визита в Китай, где он принял участие в форуме «Один пояс — один путь». Об этом в «Твиттере» написал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Также президент ответил на вопрос, боится ли Россия, что Китай сможет ее экономически поглотить, заявив, что Россия не та страна, которая чего-то боится.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров