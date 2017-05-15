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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:29  15 мая 2017 0

Крупнейшую уральскую сеть алкомаркетов продали федеральной компании. Поставщики снова остались без денег

Клубный дом «Rodina». Родион Пастух. Екатеринбург, алкомаркет, семь пятниц
Алкогольный бизнес надеется, что теперь в сети "Семь пятниц" наступит стабильностьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральная сеть магазинов формата «у дома» «Бристоль» выкупила уральскую сеть алкомаркетов «Семь пятниц», сообщили «URA.RU» сразу несколько источников с алкогольного рынка. По данным инсайдеров, новый владелец бренда разрывает сотрудничество с прежними поставщиками и меняет методы работы компании.

Сеть «Семь пятниц» основала семья уральских алкомагнатов — Светлана Чамовских и ее сын Владимир Чамовских. В 2016 году они продали компанию структуре «Юнилэнд-Алко», которая стала заключать новые договоры по поставкам для алкомаркетов. Затем Чамовских начали рушить весь свой оставшийся бизнес, на котором накопился полумиллиардный долг перед контрагентами. Позже источники «URA.RU» сообщили, что «Юнилэнд-Алко» может быть подконтрольной структурой Чамовских.

Источники агентства рассказали, что на днях «эпопея» с активами Чамовских закончилась. Якобы одна из крупнейших в России сетей магазинов «Бристоль» выкупила «Юнилэнд-Алко», тем самым завладев «Семью пятницами».

«В торговых точках „Семь пятниц“ идут распродажи, видимо, хотят рассчитаться с поставщиками и расстаться с ними. Весь ассортимент в магазины пойдет от сети „Бристоль“, под него освобождают матрицу. Контракты с „Юнилэндом“ прекращаются. Некоторые поставщики уже занимаются возвратом товара из „Семи пятниц“, жалуются, что теперь им нечем будет выплачивать зарплату своим сотрудникам, так как у них были рассчитаны на „Семь пятниц“ годовые планы», — рассказал источник агентства.

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Еще один представитель алкогольного рынка Свердловской области неофициально заявил «URA.RU», что слышал о продаже актива. Другой информированный источник также подтвердил продажу сети, но назвал предметом сделки другое ООО — «Страйк».

Оно якобы было создано семьей Чамовских вместо «Юнилэнд-Алко», когда юрлицо стало дорого содержать из-за высоких налогов. В подтверждение этого говорит то, что ООО «Страйк» в ноябре 2016 года делало заявку на регистрацию товарного знака «Семь пятниц», согласно сервису «Контур. Фокус». Плюс ко всему у обеих структур один адрес — Цвиллинга, 4.

«По нашим данным, компании „Бристоль“ был продана „Страйк“. В „Бристоле“ нам сказали, что все точки выкуплены, в „Страйке“ говорят, что часть точек работают по франшизе, поэтому некоторые предприниматели остаются самостоятельны в плане закупок продукции. Подтвержу, что поставщики сейчас забирают продукцию из „Семи пятниц“», — сказал собеседник агентства.

Оперативно получить комментарий в «Бристоле» не удалось — когда журналист несколько раз представлялся по телефону, связь обрывалась. «URA.RU» отправило письменный запрос в компанию.

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Получить комментарий в сети «Семь Пятниц» также не удалось — телефон горячей линии и сайт сети не работают. На звонки в офисе на Цвиллинга, 4, не ответили. «URA.RU» готово предоставить площадку для комментария и семье Чамовских. Как ранее сообщала агентству сестра Светланы Чамовских Елизавета Гусева, бизнесмены часто меняют номера телефонов.

Согласно официальному сайту «Бристоля», первый магазин сети был открыт в Нижегородской области, в городе Балахна. На данный момент компания насчитывает свыше 2000 магазинов более чем в 520 городах в 30 субъектах Российской Федерации. В том числе четыре работают в Екатеринбурге. В середине декабря 2015-го группа компаний «Дикси» вышла из уставного капитала «Бристоля».

Сергей Дианов
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