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15 мая 2017
17:58  15 мая 2017 0

Финляндия увеличивает количество сотрудников на границе с Россией

Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, досмотр, граница, стоп, таможенный пост
На границу отправят новых служащихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство Финляндии направит дополнительные средства на расширение штата пограничников. За два ближайших года на службу наймут 155 новых сотрудников, для чего ежегодно ведомству будут выделять порядка 10 млн евро.

В последние несколько месяцев финские пограничники фиксируют большой наплыв туристов из России. Так, с января по март этого года восточную границу страны пересекло больше двух млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщает «Эхо Москвы».

По данным специалистов, 72% всего туристического трафика приходится на граждан России, хотя в прошлом году этот показатель составлял только 62%. Высокий спрос на поездки провоцировал осложнение ситуации в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

В начале мая на очереди в консульстве находились 50 тысяч заявлений, на обработку которых уйдет не менее месяца.

Лев Истомин
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