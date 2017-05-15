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15 мая 2017
19:12  15 мая 2017 0

Меркель заберет немецких военных с базы в Турции

Открытяа лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Меркель ищет новое место для службы военных ГерманииФото: Alexander Kurz/Wikipedia

Германия намерена искать варианты передислокации собственного военного контингента с базы Инджирлик, которая расположена в Турции, в другие страны. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По всей видимости, контингент будет передислоцирован в Иорданию, пишет RT. О том, что военной базе Инджирлик ищут альтернативу, стало известно еще в прошлом году, когда Анкара на протяжении нескольких месяцев не позволяла депутатам бундестага посещать военных на данном объекте.

Это произошло в ответ на резолюцию парламента ФРГ, в которой массовое убийство армян в Османской империи было признано геноцидом.

Лев Истомин
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