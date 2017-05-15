19:12 15 мая 2017 0

Меркель ищет новое место для службы военных Германии Фото: Alexander Kurz/Wikipedia

Германия намерена искать варианты передислокации собственного военного контингента с базы Инджирлик, которая расположена в Турции, в другие страны. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По всей видимости, контингент будет передислоцирован в Иорданию, пишет RT. О том, что военной базе Инджирлик ищут альтернативу, стало известно еще в прошлом году, когда Анкара на протяжении нескольких месяцев не позволяла депутатам бундестага посещать военных на данном объекте.

Это произошло в ответ на резолюцию парламента ФРГ, в которой массовое убийство армян в Османской империи было признано геноцидом.