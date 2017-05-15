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15 мая 2017
22:51  15 мая 2017 0

Поклонская рассказала о кроссовке, придавшей Порошенко ускорение

Открытая лицензия 17.06.2015. Наталья Поклонская, поклонская наталья
Поклонская хочет посадить многих украинских руководителейФото: Прокуратура Республики Крым

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на информацию о приезде в Крым главы меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. Она заявила, что будет также рада видеть его друзей, которым «давно пора предстать перед судом». Запись появилась на личной странице Натальи в Facebook.

Депутат Госдумы напомнила, как еще один украинский лидер долго набирался смелости приехать в Крым, а потом еле унес оттуда ноги: «Петр Алексеевич, наверно, долго будет помнить, как накануне референдума убегал от местных жителей. Кстати, в серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовка, придавшая ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев».

26 апреля 2016 года Верховный суд Крыма запретил в России меджлис крымских татар. Суд признал объединение экстремистским.

Семен Гринберг
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