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Главные новости Челябинской области
12:19  16 мая 2017 0

Ревизоры Дубровского нагрянули с внеплановой проверкой в челябинский муниципалитет

Встреча с партактивом ЕР кунашакского района. Лошкин Алексей. Челябинск., обертас сергей, лошкин алексей, аминов сибагатулла, платонов алексей
КСП Алексея Лошкина (справа) начала проверку в муниципалитете Сибагатуллы Аминова (в центре)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области во вторник, 16 мая, начала внеплановую проверку в администрации Кунашакского района. Аудиторов интересуют закупки товаров и услуг, сообщил «URA.RU» глава КСП Алексей Лошкин.

Проверка проводится по поручению губернатора Бориса Дубровского. На заседании комиссии по противодействию коррупции силовики раскритиковали работу кунашакского главы Сигбатуллы Аминова. Начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев заявил, что в районе впору вводить «внешнее управление». Прокурор Александр Кондратьев в свою очередь сообщил, что местные власти увязли «в кумовстве» и при назначении на должности учитывают родственные связи, а не закон.

Самая главная претензия — администрация Кунашакского района освоила без торгов более 48 млн рублей, разделив их на суммы до 100 тыс. рублей, при которых не нужно проводить торги. По закону количество таких сделок не должно превышать 5% от бюджета. В Кунашакском районе этот показатель превысил 14,8%.

По итогам заседания комиссии Борис Дубровский поручил Алексею Лошкину организовать в Кунашакском районе внеплановую проверку малых по сумме закупок.

Кунашакский район возглавляет рейтинг самых коррупционных муниципалитетов Челябинской области по версии «URA.RU». Бывшего главу Вадима Закирова судят за получение взяток. Его предшественника Танира Янбаева признали виновным в махинациях с жильем. Под следствием оказались силовики и чиновники рангом ниже. Скандалы не прекратились и при новом главе Сибагатулле Аминове.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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