{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
11 мая 2017
13:13  16 мая 2017 0

Пермские математики научились прогнозировать наступление инфаркта

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., наука, программирование, двоичный код
Пермяки научились прогнозировать наступление инфаркта с помощью нейросетейФото: Pixabay

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали новую систему диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Они смогут прогнозировать наступление инфаркта с помощью нейросетей.

Математики Пермского университета создали модель по принципам организации сетей нервных клеток живого организма. «Такие сети не требуют постоянного программирования, а обучаются и „растут“ самостоятельно», — пояснил один из разработчиков Федор Черепанов. В исследовании участвовали более тысячи человек. Нейросеть, созданная пермскими учеными, собрала и проанализировала статистическую информацию о каждом из них и успешно поставила диагноз.

Математическая модель анализирует сведения о ранее перенесенных заболеваниях, наличии болезней у родственников, пульс, артериальное давление. Всего она обрабатывает информацию по 69 показателям. Изменяя один или несколько входных параметров, можно наблюдать за процессом развития заболевания.

Ученые уже выявили ряд полезных для медицины закономерностей. Например, что наличие сахарного диабета не влияет на предрасположенность к инфаркту миокарда, а увеличение или уменьшение веса не связано с вероятностью заболевания аритмиями. Также с помощью нейросети установили, что фактор наследственности увеличивает риск возникновения инфаркта на 6,25%, а гипертонии — на 7,4%.

«Врачи практически не используют метод математического моделирования. В то же время, с его помощью можно обнаружить взаимосвязь многих вещей, а также устранить риски, которые влияют на опасный прогноз. Это поможет частично или полностью избавить пациента от походов в больницу», — говорит научный руководитель коллектива разработчиков Леонид Ясницкий.

Пермские ученые получили грант Российского фонда фундаментальных исследований — 1 млн 350 тысяч рублей.

Напомним, по данным Пермьстата, сердечно-сосудистые заболевания — это главная причина смертности в краевом центре. От них умирают более 50% пермяков.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров