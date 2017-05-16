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16 мая 2017
14:14  16 мая 2017 6

Порошенко запретил въезжать на Украину умершему полгода назад сенатору с Урала

Фотовыставка Олега Пантелеева. Курган, пантелеев олег
Олег Пантелеев скончался прошлой осенью и похоронен на Троекуровском кладбище в МосквеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В обновленный список антироссийских санкций, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, вошел российский сенатор Олег Пантелеев, на протяжении многих лет представлявший в Совете Федерации Курганскую область. Политик скончался 15 сентября 2016 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента, Пантелееву запрещено въезжать на территорию Украины сроком на один год.

«Пантелеев Олег Евгеньевич, родился 21 июля 1952, гражданин Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации», — значится в документе.

Среди видов ограничительных мер перечислены отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины, блокирование активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом), а также иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (остановка финансовых операций).

Отметим, Олег Пантелеев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Как писало «URA.RU» ранее, с 16 мая новые ограничения коснутся 1228 физических лиц и 468 юридических лиц, включая компанию «Яндекс», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Виктор Кудряшов
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