17:17 16 мая 2017 0

В скором времени газета «Уральский рабочий» станет областной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из старейших газет Урала — «Уральский рабочий» — в ближайшее время перейдет в распоряжение Свердловской области. Такое решение было принято главой региона Евгением Куйвашевым после обращения сотрудников издания, попросивших спасти газету от закрытия. Этот ход губернатора получил одобрение со стороны сотрудников издания и муниципалитета, а также стал демонстрацией дружбы между городом и областью, считают политологи.

Как пояснил «URA.RU» директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов, коллектив газеты обратился к губернатору в начале мая этого года. В своем обращении он попросил главу региона взять издание под свою опеку, чтобы сохранить бренд со столетней историей. Накануне, 15 мая, Евгений Куйвашев отдал соответствующее распоряжение. В ближайшее время будут решены все юридические вопросы и «Уральский рабочий» станет общеобластной газетой с многотысячным тиражом. При этом, по словам собеседника агентства, она не будет конкурировать с уже имеющимся в активах области изданием — «Областной газетой».

«Целевой аудиторией „Уральского рабочего“ будут уральские рабочие, которые на страницах издания смогут найти полезную для себя информацию. К выпуску номеров, возможно, будут привлекаться различные профсоюзные организации», — отметил Иванов.

Теперь уже областная газета, напомним, входила в подконтрольный администрации города медиахолдинг «Уральский рабочий» [также выпускает газету «Вечерний Екатеринбург»]. В начале декабря 2016 года очередной номер газеты вышел в черно-белом варианте, а к середине того же месяца газета и вовсе уменьшилась в размере — вместо стандартного формата А2 вышла в уменьшенном А3. После этого руководство заявило, что не исключает постепенный переход на онлайн-версию, объяснив такое решение финансовыми сложностями. Администрация города при этом тогда заявляла, что в спасении компании принимать участие не собирается.

В середине февраля в медиахолдинге сменилось руководство. Компания, корнями ведущая к семье Аркадия Чернецкого [экс-мэра Екатеринбурга], была продана бизнесмену Сергею Таушканову, которого считают соратником первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Причем сумма сделки, по некоторым данным, была символической — 1 тыс рублей.

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что рассматривать решение губернатора о передаче газеты «Уральский рабочий» области можно и в контексте жеста доброй воли, и в контексте выборов, и в контексте темы перемирия городской и областной команд после перехода Тунгусова из администрации города в администрацию губернатора.

Медиахолдинг перешел в управление от семьи Аркадия Чернецкого к соратнику Владимира Тунгусова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Я бы не стал рассматривать эту тему только со стороны выборов: ведь, во-первых, это действительно хорошее решение — спасти старейшую газету и коллектив. Было бы неправильно выбрасывать на улицу журналистов и лишать горожан общения с хорошо известным им СМИ. Во-вторых, такое решение продемонстрировало партнерские отношения между городом и областью. Регион помог муниципалитету, который оказался в затруднительной ситуации. В-третьих, губернатор получил еще один информационный канал, который будет рассказывать электорату о ходе избирательной кампании», — подчеркнул Гагарин.

«Уральский рабочий» ушел из-под контроля областных властей в конце 90-х годов прошлого века, и, поскольку региональная элита того времени имела привычку получать новости из газет, критические заметки «Уральского рабочего» больно били по самолюбию областных чиновников. В десятые годы XXI века это было уже не так эффективно.