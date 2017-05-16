{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
17:33  16 мая 2017 0

В Кремле рассказали об ответе на блокировку российских соцсетей и ресурсов на Украине

Путин. Архив, песков дмитрий
В Кремле считают блокировку сетей недружественным поступкомФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

В Кремле еще не приняли решение о том, отвечать ли на блокировку сайтов «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мэйл» на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Пока не готов вам сказать. На Украине не так много мощных ресурсов, пользующихся популярностью в русскоязычном (сегменте интернета)», — говорит Песков. Как бы то ни было, подчеркнули в Кремле, новые санкции президента Украины Петра Порошенко против россиян являются примером недружественной, недальновидной политики, передает «Федеральное агенство новостей».

Дипломат отметил, что в Москве наблюдают за ситуацией и считают, что запрет носит противоправный характер, так как ограничивает украинцев в возможности получать информацию. Своим шагом, считает Песков, Киев в очередной раз наглядно показал, кто может стоять за «полной пробуксовкой минских договоренностей».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке крупнейших российских интернет ресурсов: «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров