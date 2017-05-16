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16 мая 2017
19:05  16 мая 2017 0

Порошенко запретил «ЮТэйр» летать над Украиной

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко закрыл небо для авиакомпании тюменской "матрешки"Фото: пресс-служба Президента Украины
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Президент Украины ввел санкции в отношении авиакомпании «ЮТэйр», принадлежащей властям ХМАО-Югры и Тюменской области. Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в отношении перевозчика установлены «ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины». Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Также в указе сказано, что иностранные воздушные суда более не могут заходить в воздушное пространство Украины, или осуществлять посадки.

Гендиректор Андрей Мартиросов в ответ заявил российским СМИ, что санкции Порошенко на повлияют на работу компании — «ЮТэйр» уже продолжительное время не выполняет полеты над Украиной.

Ранее власти бывшей союзной республики запретили полеты на своей территорией и другим российским перевозчикам — «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям», «Когалымавиа», «Сибири», и Red Wings.

Эльдар Булатов
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