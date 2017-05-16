Порошенко запретил «ЮТэйр» летать над Украиной

19:05 16 мая 2017 0

Петр Порошенко закрыл небо для авиакомпании тюменской "матрешки" Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины ввел санкции в отношении авиакомпании «ЮТэйр», принадлежащей властям ХМАО-Югры и Тюменской области. Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в отношении перевозчика установлены «ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины». Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Также в указе сказано, что иностранные воздушные суда более не могут заходить в воздушное пространство Украины, или осуществлять посадки.

Гендиректор Андрей Мартиросов в ответ заявил российским СМИ, что санкции Порошенко на повлияют на работу компании — «ЮТэйр» уже продолжительное время не выполняет полеты над Украиной.

Ранее власти бывшей союзной республики запретили полеты на своей территорией и другим российским перевозчикам — «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям», «Когалымавиа», «Сибири», и Red Wings.