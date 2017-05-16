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16 мая 2017
18:55  16 мая 2017 0

«Яндекс» определил главного пострадавшего от санкций Порошенко

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины сделал хуже только своим согражданамФото: пресс-служба Президента Украины
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«Яндекс» определил, что новые санкции Киева коснутся прежде всего 11 млн украинских пользователей, а также тысяч организаций страны, которые пользуются технологиями IT-компании.

В компании «Яндекс» сообщили, что ее бизнес не пострадает после введения украинских санкций, так как он очень большой. При этом специалисты рассматривают Украину как важную составляющую работы и сожалеют из-за того, что санкции сводят на нет многолетние усилия команды, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что на территории Украины распоряжением президента Петра Порошенко прекращается работа нескольких порталов и социальных сетей. В список попали «Одноклассники», «ВКонтакте» и поисковая система «Яндекс».

Лев Истомин
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