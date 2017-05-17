09:02 17 мая 2017 0

В столице Урала впервые сошьют квилт Фото: Казахстанский союз людей живущих с ВИЧ

В ближайшее воскресенье в историческом сквере Екатеринбурга пройдет необычная акция: на ступенях, ведущих к плотинке от памятника отцам-основателям города Татищеву и де Генину горожане развернут квилт (лоскутное одеяло) в память о тех, кто умер от СПИДа. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

«Тем самым они присоединяться к международному движению «Имена», цель которого — не дать забыть о людях, чью жизнь унесло это социально-опасное заболевание», — рассказали сотрудники СПИД-центра. — Квилт шьют родные и близкие, друзья и любимые, родители и дети…». День памяти умерших от СПИДа отмечается каждое третье воскресенье мая.

Квилты в этот день создают во многих странах — их сшивают их из лоскутов, на каждом из которых написано имя человека, которого унес СПИД. В России первые квилты появились около 10 лет назад, но тогда традиция не прижилась. В Екатеринбурге квилт не сшивали еще ни разу. Его начали создать еще месяц назад: жители города приносили свои лоскуты в офисы волонтерских организаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ — фонды «Новая жизнь», «Новое время», Жизнь+».

«Каждый год в этот день ВИЧ-положительные люди зажигают свечи, вспоминают друзей, близких. Собираются там, где их не видят, где никто не знает об их ВИЧ-статусе, — говорит руководитель „Новой жизни“ Вера Коваленко. — В этом году мы решили выйти из тени: мы предложили ВИЧ-положительным людям принять участие в создании квилта в память о тех, кого с нами уже нет».

В рамках акции все желающие смогут соединить куски ткани в единый квилт. Кроме того, рядом с лестницей будет работать своеобразная мастерская квилта. Организатор — Ассоциация волонтерских отрядов учебных учреждений Екатеринбурга. Акция будет проходить с 12 до 14 часов, количество участников — до 300 человек.

Квилты (полотна) в память об умерших от СПИДа стали одним из символов борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции. Конгресс США официально признал американские квилты частью Национальных сокровищ. Американская часть Квилта состоит из 47 тысяч полотен, посвященных 94 тысячам людей, которые умерли от последней стадии ВИЧ-инфекции — СПИДа. В их создании принимали участие более 100 тысяч друзей и членов семей погибших людей.