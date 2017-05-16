Французские геи подали в суд на Кадырова

20:46 16 мая 2017 0

Французские геи задумали напугать Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу три французские ассоциации гомосексуалистов обратились в Международный уголовный суд с иском против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за того, что он, по их мнению, притесняет представителей нетрадиционной ориентации.

В качестве истцов выступили Mousse, Stop homophobie и Comite Idaho France, пишет «Федеральное агентство новостей».

Публикации о возможном притеснении геев в Чечне появились в «Новой газете» в начале апреля, после чего канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением о прекращении гонений. Кадыров, в свою очередь, заявил, что все мужчины в Чечне одной сексуальной ориентации.