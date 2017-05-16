{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
22:01  16 мая 2017 0

«Точечная реновация». В жилом доме в Москве украли мусоропровод. ФОТО

Дыры появились сразу на 12-ти этажахФото: Твиттер Анатолия Капустина

В одной из московских многоэтажек на этой неделе произошла необычная кража, которую теперь активно обсуждают в социальных сетях. В одном из подъездов украли целый мусоропровод, оставим сразу на 12-ти этажах большие дыры.

О странной краже в своем микроблоге «Твиттер» пожаловался москвич Анатолий Капустин, написав, что теперь все жители не смогут утилизировать отходы, не выходя из подъезда. Воры, по его словам, оставили лишь остатки трубы возле подъезда на улице, пишет издание «Дни.ру».

«Еще вчера я выкидывал туда мусор, а сейчас там сквозная дырка на 12 этажей», — написал в микроблоге Капустин. Многие другие пользователи отнеслись к краже с иронией.

Никита Лихачев: «Труба сбежала в рамках протеста против сноса». Edward Wood: «Точечная реновация». Отметим, что на проблему обратил внимание один из федеральных телеканалов.

1/2
Часть похищенного оставили на улице Фото: Твиттер Анатолия Капустина

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров