09:41 17 мая 2017 0

Блокировка российских соцсетей на Украине влетит властям в копеечку Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Украинские эксперты подсчитали, во сколько бюджету страны обойдется идея президента Петра Порошенко о блокировке российского сегмента Интернета и соцсетей. Полная блокировка сайтов выльется Украине в огромную сумму.

По мнению председателя правления интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, надлежащие исполнение указа потребует около двух лет и вложений в 1 млрд долларов, сообщает «Национальная служба новостей».

При этом эксперт отметил, что полностью заблокировать российские сайты все равно не получится.

«Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как „ВКонтакте“, а к другим платформам, которые находились в этой системе», — пояснил Федиенко, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Ранее Порошенко в рамках расширения антироссийских санкций подписал указ о запрете использования российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковика «Яндекс». Доступ к российским социальным сетям приостановлен в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.Ru, уточняет «Утро.ру». Из всех функций «Яндекса» украинцы смогут воспользоваться лишь поисковой системой. Вход на другие сервисы будет закрыт.