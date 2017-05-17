Россиянам предсказали трудный год с голодными войнами в регионах

09:57 17 мая 2017 0

России предстоит пройти трудные испытания Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Известная болгарская ясновидящая Ванга предсказала России новую войну в 2017 году. По словам прорицательницы, в стране разразится борьба за власть, которая перерастет в борьбу за еду.

По предсказанию Ванги, для России 2017 год станет кровопролитным. «Где-то войны будут недлительными, а в некоторых регионах России это затянется надолго», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ со ссылкой на портал wordyou.ru.

Болгарская ясновидящая сообщила также, что в этом году во многих странах мира наступит «голодовка», начнутся религиозные конфликты, «люди забудут о том, что такое справедливость и закон».

По мнению прорицательницы, Россия сможет встать с колен, так как здесь у многих людей в «трудное время» выработаются сильные личностные качества. России также предначертано вновь объединить всех славян и установить мир на планете.