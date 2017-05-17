10:56 17 мая 2017 2

Российские зрители останутся без трансляций главного футбольного турнира Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com © URA.RU

Председатель правления «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что болельщики не смогут увидеть матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу на российских телеканалах. Причиной стал неадекватный ценник, который ФИФА выставила телевизионщикам при покупке прав на трансляцию.

«Есть расхождения между нами и ФИФА, мы хотим не сильно потерять, покупая эти права. Обидно, что переговоры длятся так долго, уже на носу Кубок конфедераций, а у нас нет прав даже продвигать эти матчи, мы могли бы много всего полезного сделать», — цитирует Чернышенко «Лента.ру».

Ранее в СМИ появилась информации о сложностях в переговорном процессе между российскими телекомпаниями и международной федерацией футбола. Согласно предложению ФИФА, показ Кубка конфедераций и мирового первенства 2018 обойдется «Первому каналу», ВГТРК и «Матч ТВ» в 120 миллионов долларов. Руководство каналов посчитало цифры слишком завышенными.