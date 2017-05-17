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17 мая 2017
10:56  17 мая 2017 2

Россияне не увидят чемпионат мира по футболу из-за жадности ФИФА

Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога
Российские зрители останутся без трансляций главного футбольного турнираФото: Aleksandr Osipov/Flickr.com © URA.RU
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Председатель правления «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что болельщики не смогут увидеть матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу на российских телеканалах. Причиной стал неадекватный ценник, который ФИФА выставила телевизионщикам при покупке прав на трансляцию.

«Есть расхождения между нами и ФИФА, мы хотим не сильно потерять, покупая эти права. Обидно, что переговоры длятся так долго, уже на носу Кубок конфедераций, а у нас нет прав даже продвигать эти матчи, мы могли бы много всего полезного сделать», — цитирует Чернышенко «Лента.ру».

Ранее в СМИ появилась информации о сложностях в переговорном процессе между российскими телекомпаниями и международной федерацией футбола. Согласно предложению ФИФА, показ Кубка конфедераций и мирового первенства 2018 обойдется «Первому каналу», ВГТРК и «Матч ТВ» в 120 миллионов долларов. Руководство каналов посчитало цифры слишком завышенными.

Сергей Макеев
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