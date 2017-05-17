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Главные новости Челябинской области
12:33  17 мая 2017 0

Южноуральского депутата уволили за некомпетентность

Кузнецов Александр. Чебаркуль, кузнецов александр
Александр Кузнецов считает, что его уволили по политическим мотивамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чебаркульский МУП «Теплоком» уволил главного инженера и депутата горсобрания Александра Кузнецова, как не прошедшего испытания при приеме на работу (ст.71 Трудового кодекса РФ). Парламентарий считает, что этим ему отомстили за критику чиновников мэрии и намерен восстановиться через суд, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

Военного пенсионера Кузнецова назначили на должность с 1 февраля. За это время начальство поставило ему несколько прогулов, когда он заседал в горсобрании, хотя по закону должны были отпустить. Депутат еще тогда предположил, что его хотят показательно уволить, чтобы дискредитировать за критику мэра Сергея Ковригина и его команды. Кузнецов оспорил акты о прогулах. После чего появился приказ об его увольнении.

«Я сдал все шесть специальных экзаменов еще 19 апреля. Оснований для увольнения не было. Но мы с коллегами неугодны, потому что докладываем на горсобрании реальную картину происходящего, а не то, что хотят видеть городские власти», — считает местный парламентарий.

Фото: приказ об увольнении

Депутат заявил, что обжалует свое увольнение в прокуратуре, трудинспекции и суде. Параллельно напишет жалобу на имя лидера челябинского регионального отделения «Единой России» Владимира Мякуша, поскольку уже много лет является членом партии, а решение об увольнении считает политическим.

Получить комментарии руководства МУП «Теплоком» и мэра Чебаркуля Сергея Ковригина не удалось — их телефоны отвечали.

В администрации Чебаркуля не прекращается кадровая чехарда. Силовики регулярно проводят обыски и возбуждают одно уголовное дело за другим. Этот челябинский город-курорт сотрясает политический кризис. В марте депутатам не хватило всего двух голосов, чтобы поставить мэру Сергею Ковригину «неуд» по итогам первого же года работы. Две такие оценки являются поводом инициировать отставку главы.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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