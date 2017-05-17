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17 мая 2017
12:59  17 мая 2017 2

Москвичи задыхаются от зловония. Уровень сероводорода превысил норму в 51 раз

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, колючая проволока, верхнетагильская грэс, грэс, промзона, загрязнение
Одной из причин превышения нормы мог стать инцидент на нефтеперерабатывающем заводеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В московском районе Капотня зафиксирован аномально высокий уровень сероводорода. По данным ГПБУ «Мосэкомониторинг», допустимая норма была превышена в 51 раз.

Превышение показателей было зафиксировано в ночь с 16 на 17 мая. К 6 утра уровень вредных веществ снизился и превышал норму в 2,9 раза, сообщает «Национальная служба новостей».

Как уточняет «Утро.ру», 14 мая Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), расположенный в Капотне, прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за ремонтных работ.

По одной из версий, реальной причиной паузы в работе предприятия стала нештатная ситуация, однако представители МНПЗ опровергли данное утверждение, заявив, что работа завода будет восстановлена в ближайшие три дня.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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