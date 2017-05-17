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17 мая 2017
16:52  17 мая 2017 3

«Как только закроются участки». Курилы отойдут Японии после выборов 2018 года

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, море берег, курильские острова, остров кунашир
Часть островов Россия может потерятьФото: depositphotos.com © URA.RU

Часть Курильских островов после выборов президента России в 2018 году может перейти к Японии. К такому выводу пришли некоторые американские СМИ после анализа поведения российского лидера Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.

Официально Путин во время недавних переговоров с премьер-министром Японии в Нагато продемонстрировал позицию — действовать и сотрудничать без уступок. Однако позже российский лидер несколько раз намекнул на то, что по территориальному вопросу могут быть достигнуты компромиссные договоренности, приведя в пример компромисс с Китаем, по которому часть спорных островов на реке Амур закреплялась за Россией, а часть — за Китайской Народной Республикой, пишет inosmi.ru.

После этого, в декабре 2016 года, российский лидер в интервью подтвердил готовность мирно решить вопрос с Курильскими островами на основе декларации 1956 года, по которой два из четырех островов Курильской гряды переходят Японии.

Американские СМИ полагают, что на самом деле сейчас мы наблюдаем спектакль на политической арене с налаживанием отношений между двумя странами: Путин и Абэ регулярно встречаются, хотя Россия находится в международной изоляции, Япония начала активно вкладывать деньги в российскую экономику, хотя еще некоторое время назад не делала этого, несмотря на призывы со стороны РФ.

Вполне возможно, что договоренности по Курилам уже достигнуты, однако японская сторона ждет выборов 2018 года, когда легитимность власти Путина будет в очередной раз подтверждена и ряд Курильских островов сможет официально перейти Японии.

«Как только 18 марта 2018 года закроются избирательные участки, начнется реклама достигнутой договоренности. Кремлевские политологи объяснят россиянам, почему далекие скалы в холодном море надо отдать Японии», — пишут иностранные СМИ.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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