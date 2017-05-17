17:13 17 мая 2017 2

Официально о выдвижении Дмитрия Ионина будет объявлено через три недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Справедливая Россия» определилась со своим кандидатом в губернаторы Свердловской области на выборах 2017 года. Официально о выдвижении будет объявлено в середине июня после соблюдения всех формальностей и проведения партийной конференции, но имя претендента уже известно. Как рассказали «URA.RU» сразу два источника среди эсеров, им станет секретарь регионального бюро партии, депутат Заксобрания Дмитрий Ионин.

«Это может быть для него хорошим стартом. Или провалом, если займет четвертое место по итогам голосования. Если проиграет Михаилу Зубареву (в партии ожидают, что это будет кандидат от ЛДПР — прим.ред.) — это будет позор», — отметил один из собеседников в беседе с корреспондентом агентства. Как уточнил источник, задачи победить перед кандидатом эсеров не ставится — достаточно будет занять третье место после врио главы области Евгения Куйвашева и мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, если последний все же пройдет муниципальный фильтр.

Изначально ожидалось, что кандидатом в губернаторы от «Справедливой России» станет депутат Госдумы Александр Бурков. Но, как ранее писало «URA.RU», такой сценарий не устроил нескольких влиятельных политиков и прежде всего — первого замглавы Свердловской области Владимира Тунгусова, который и лоббировал выдвижение Дмитрия Ионина.

Сам Александр Бурков объяснял корреспонденту агентства, что продолжаются согласования возможного единого кандидата, выдвигаемого совместно с ЛДПР и КПРФ. Эти переговоры, по его словам, напугали руководство региона, которое пытается подстраховаться лоббированием более слабого претендента.

Кроме того, в самой партии считают, что для Александра Буркова участие в выборах губернатора было бы слишком рискованным. Минувшей осенью по итогам кампании в Госдуму он проиграл по Нижнетагильскому округу «новичку» от ЕР Алексею Балыбердину, и второй провал подряд может поставить крест и на его личных политических амбициях и на планах реготделения. В случае же участия в кампании Дмитрия Ионина таких проблем не возникнет.