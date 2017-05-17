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17 мая 2017
17:48  17 мая 2017 0

Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Министр хочет дать отечественному кино шансФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский на «Правительственном часе» в Госдуме заявил, что российское кино нужно законодательно защитить от экспансии Голливуда.

Чиновник сообщил, что объем господдержки не дотягивает до половины бюджета американского «Форсажа», сообщает телеканал 360. Одной из мер, которая поможет решить ситуацию, считает министр, может стать регулирование цен на билеты.

По его словам, сейчас в России активно развиваются другие сферы искусства, в частности, театры и выставки. По сравнению с 2012 годом в прошлом году посещаемость выставок в стране выросла на 41%, а объем доходов от платных услуг федеральных музеев составил около 10 миллиардов рублей, что на 125% больше, чем пять лет назад.

Семен Гринберг
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